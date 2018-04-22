В УПЦ МП прокомментировали инициативу Порошенко создать единую украинскую церковь

В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) прокомментировали обращение президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею об автокефалии православной поместной церкви на Украине.

Соответствующее заявление было опубликовано отделом внешних церковных связей УПЦ МП.

Согласно данному сообщению, поступок Порошенко является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела.

«В соответствии со статьей 35 Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская православная церковь... не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела», — указывается в обращении.

В заявлении отметили, что вопрос предоставления церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется Церкви, а не государству, а потому и просить об этом статусе может Церковь, а не государство.

Ранее в УПЦ МП сообщили, что слова украинских властей о создании «единой поместной церкви» привели к активизации националистов, которые назвали своей ближайшей целью захват Киево-Печерской лавры.

19 апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко о создании автокефалии поместной церкви.

Подробнее — в материале RT.