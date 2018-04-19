Верховная рада поддержала обращение Порошенко о создании автокефалии поместной церкви
Верховная рада Украины приняла проект постановления о поддержке обращения президента страны Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии.
Об этом сообщает «112 Украина».
Украинский президент отметил, что письмо-обращение как можно скорее будет направлено в Стамбул.
Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube