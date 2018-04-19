Верховная рада поддержала обращение Порошенко о создании автокефалии поместной церкви

Верховная рада Украины приняла проект постановления о поддержке обращения президента страны Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии.

Об этом сообщает «112 Украина». Украинский президент отметил, что письмо-обращение как можно скорее будет направлено в Стамбул. Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.