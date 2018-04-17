В Оппозиционном блоке посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский посоветовал президенту страны Петру Порошенко не вмешиваться в дела церкви после его высказываний о создании автокефалии поместной церкви.
В Оппозиционном блоке посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви
  • Reuters

«За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния... Я бы советовал президенту Порошенко читать Конституцию Украины, где совершенно чётко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — цитирует Новинского РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.

В июле 2017 года украинский лидер объявил о необходимости признать независимость украинской церкви от Московского патриархата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных