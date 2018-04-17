В Оппозиционном блоке посоветовали Порошенко не вмешиваться в дела церкви
- Reuters
«За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния... Я бы советовал президенту Порошенко читать Конституцию Украины, где совершенно чётко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — цитирует Новинского РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.
В июле 2017 года украинский лидер объявил о необходимости признать независимость украинской церкви от Московского патриархата.