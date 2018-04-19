«Националисты начнут погромы»: чем может обернуться идея Порошенко создать единую украинскую церковь

Пётр Порошенко призвал Верховную раду поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею об автокефалии православной поместной церкви на Украине. Представители коалиции в парламенте готовы поддержать главу государства и рассмотреть вопрос в срочном порядке, но депутаты из Оппозиционного блока советуют президенту не вмешиваться в дела церковные и не нарушать Конституцию. По мнению экспертов, инициатива украинского лидера может привести к серьёзному расколу общества. Для чего Киев собирается «реформировать» церковь, разбирался RT.

Дела церковные

Президент Пётр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что написал официальное обращение к вселенскому патриарху с просьбой издать томос об автокефалии (самоуправлении) православной поместной церкви на Украине. И обратился к депутатам Рады с просьбой поддержать его инициативу. Украинский парламент рассмотрит обращение лидера страны 19 апреля.

«Прошу народных депутатов как можно скорее поддержать моё обращение к Варфоломею», — написал Порошенко.

Украинский президент отметил, что 9 апреля в Стамбуле встречался с вселенским патриархом Варфоломеем I и членами синода. По словам Порошенко, «Украина как никогда близка к собственной автокефальной поместной церкви» и есть «абсолютно все необходимые ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс». Глава Украины считает, что новая церковь может появиться к 1030-летию Крещения Руси, празднование которого намечено на 26 июля этого года.

Порошенко также провёл встречу с предстоятелями ряда православных церквей страны. По итогам переговоров все архиереи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви подписали обращение к вселенскому патриарху о предоставлении украинской церкви права автокефалии. Самая многочисленная церковь страны — Украинская православная церковь Московского патриархата инициативу президента Украины не поддержала.

По сообщению источника RT в партии «Народный фронт», Порошенко собрал представителей политических фракций Рады и попросил поддержать обращение.

«Мы готовы за него голосовать, поскольку считаем необходимым создать на Украине собственную церковь. Этот вопрос, скорее всего, будет рассмотрен вне очереди. Голоса за него есть», — отметил собеседник RT.

Однако среди народных избранников не наблюдается единодушия по вопросу создания автокефалии.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский посоветовал украинскому лидеру не вмешиваться в дела церкви.

«За последнее время мы слышали много заявлений Петра Порошенко по вопросам, на решение которых он не имеет влияния... Я бы советовал президенту Порошенко читать Конституцию Украины, где совершенно чётко сказано, что церковь отделена от государства и политики не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные», — цитирует Новинского РИА Новости.

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Силовые методы

В настоящее время на Украине одновременно действует несколько церквей: наряду с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), существуют не признанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская греко-католическая церковь.

Всего на Украине свыше 34,5 тыс. религиозных общин различных конфессий, из которых свыше 12 тыс. принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщили RT в Министерстве культуры Украины.

Объединить все церкви в одну пытался ещё президент Украины Виктор Ющенко.

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«В 2008 году нам не хватило полгода, чтобы всех объединить. Помешали только личные амбиции отдельных представителей украинского духовенства. Нам обещали Украинский Патриархат, если объединятся все три православные церкви: УАПЦ, УПЦ КП и УПЦ МП. Я не знаю, о чём на самом деле договорился Порошенко, — про автокефалию, или про автономию. Потому что это разные вещи. Автокефалия означает, что в Украине будет свой патриарх, автономия — лишь митрополит», — сообщил бывший глава секретариата президента при Ющенко Виктор Балога.

В прошлом году в Верховной раде зарегистрировали два законопроекта №4128 (дополнение к существующему закону «О свободе совести и религиозных организациях») и №4511 («Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором»).

В документе, соавторами которого выступили представители всех политических сил, указывалось, что с чиновниками нужно согласовывать устав церкви, приезд священников-иностранцев и глав приходов. Ещё нужно подписать соглашение о невмешательстве в дела государства. Любое нарушение — и церковь могут объявить вне закона. Речь шла об Украинской православной церкви Московского патриархата. Прихожане собрали около 300 тыс. подписей с просьбой не принимать эти законопроекты. Около тысячи верующих пришли на акцию протеста к зданию Верховной рады. Парламентарии тогда не рискнули вынести документы на голосование.

После этого украинские националисты приступили к открытой борьбе против Украинской православной церкви Московского патриархата. Только в этом году зафиксировано несколько нападений на храмы.

Так, в начале января этого года националисты с файерами и плакатами в руках заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру, чтобы выступить «против ФСБ» и священников, отказавшихся отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, которые были крещены не в церквях УПЦ МП. Представители организации заявляли, что «украинскую святыню захватил враг» и она «должна быть украинской».

Последствия поджога храма Преображения Господня Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве

РИА Новости

10 января антирелигиозную акцию радикалы провели в Одесской области, они разгромили и ограбили Свято-Покровский храм.

В конце января 2018 года радикалы спилили информационный стенд часовни Московского патриархата возле Десятинного монастыря в Киеве, обвинив УПЦ МП в самовольном захвате земли.

В ночь на 10 марта неизвестные подожгли храм Преображения Господня в Киеве. Пламя полностью охватило небольшую деревянную церковь за считаные минуты, однако здание всё же удалось спасти, как и церковную утварь. Украинские правоохранители не задержали подозреваемых ни в одном из инцидентов.

«Часть людей просто откажется идти в новую церковь»

«Украина неоднократно пыталась создать свою церковь, но ничего не получилось. Ситуация трудная, поскольку стране необходимо как-то доказать, что на Украине существует единая нация и единое государство, именно для этого властям необходима единая церковь», — отметил в беседе с RT сотрудник РИСИ Олег Неменский.

В прошлом году Верховная рада уже обращалась к Вселенскому Патриарху с просьбой признать Украинскую православную церковь Киевского патриархата. В просьбе было отказано.

Неменский сомневается, что и нынешнее прошение будет удовлетворено.

Однако, если инициатива Порошенко всё же получит одобрение, это приведёт к серьёзному расколу в украинском обществе, считают эксперты.

«Подобный шаг может обострить межрелигиозную ситуацию на Украине. Она и так, как мы знаем, далеко не безоблачная. В очередной раз украинские националисты могут прибегнуть к силе, могут начать погромы церквей Московского патриархата, которые происходили уже неоднократно», — подчеркнул директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Один из служителей Киево-Печерской Лавры заявил в беседе с RT, что инициатива Порошенко может расколоть нацию.

«Гражданам Украины будут рассказывать, в какую церковь им идти. А националисты будут устраивать погромы, чего уж говорить — под давлением оказалась даже наша Лавра. Часть людей просто откажется идти в новую церковь. И тогда их будут загонять силой», — говорит собеседник RT.

Также по теме «Проплаченная акция»: радикалы совершили нападение на храм УПЦ Московского патриархата под Одессой На Украине состоялась новая акция, направленная против Украинской православной церкви Московского патриархата. В ночь на 10 января...

По украинской конституции церковь отделена от государства, и в этом отношении инициатива Порошенко вызывает недопонимание и возмущение общества, заявил Денисов.

«Это всё равно, что предстоятель Украинской православной церкви сделал бы заявление, что Украине необходимо переориентировать экономику страны, условно, на Ближний Восток либо провести федерализацию», — отметил Денисов.

Некоторые эксперты полагают, что инициатива украинского лидера связана с предстоящими президентскими выборами в мае следующего года.

Порошенко хочет получить поддержку определённой части электората страны, националистически настроенной, пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии Университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Однако этот шаг, как считает эксперт, не принесёт Порошенко ожидаемых дивидендов, а только усилит деструктивные тенденции и повысит градус напряжение в обществе.