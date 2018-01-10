«Проплаченная акция»: радикалы совершили нападение на храм УПЦ Московского патриархата под Одессой

На Украине состоялась новая акция, направленная против Украинской православной церкви Московского патриархата. В ночь на 10 января радикалы осквернили и ограбили Свято-Покровский храм в Одесской области. В местной епархии полагают, что цель злоумышленников — дестабилизировать религиозную обстановку в регионе. В нынешнем году это уже не первый выпад украинских националистов против УПЦ МП, которая является частью Русской православной церкви. Кому может быть выгодна агрессия на религиозной почве — в материале RT.

В ночь на 10 января неизвестные совершили нападение на Свято-Покровский храм Украинской православной церкви Московского патриархата в городе Черноморске Одесской области. Об этом сообщили в Одесской епархии УПЦ МП. Преступники ограбили церковь и устроили там погром.

«Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить всё в храме и алтаре», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

В частности, вандалы сломали алтарные двери и засыпали помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

В УПЦ МП подчеркнули, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов на Украине не было раскрыто и виновные не понесли наказания. Тем временем нападения на святые места продолжаются.

«Такая тенденция говорит о том, что в нашем регионе появились определённые силы, которые стремятся подорвать сложившуюся за последние десятилетия конструктивную межрелигиозную ситуацию в Одесской области», — считают в епархии.

В пресс-службе Одесской епархии рассказали РИА Новости подробности случившегося. Группа из шести «агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены» зданий. Священнослужители и прихожане потребовали их прекратить это делать. Однако в ответ радикалы стали их оскорблять. Свои действия они снимали на видео.

Когда один из священников сорвал листовки, хулиганы попытались уговорить его, чтобы им позволили закончить съёмку для «видеоотчёта».

«Они предлагали деньги священнику, мешавшему проведению их акции, чтобы тот разрешил расклеить листовки на стенах храма, снять это на камеру и уйти. Как только священник ответил отказом, в его адрес посыпались угрозы, в том числе нецензурная брань», — сообщили в пресс-службе.

В итоге злоумышленников прогнали.

На наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!», а также указано расстояние до Москвы в километрах. Представитель епархии убеждён, что это была «абсолютно проплаченная акция», направленная на дестабилизацию ситуации в городе.

«Одно из направлений борьбы Украины с Россией»

Нападения на церковь — одно из направлений борьбы, которую Украина ведёт с Россией, а также способ Киева напомнить Западу о себе. Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«Когда украинская власть почувствовала, что становится не столь нужной Западу в качестве форпоста борьбы с Россией, тогда потребовалось как-то о себе напомнить. Однако социально-экономические проблемы на территории Украины усугубляются, что видно, например, по выезду за пределы страны значительного количества представителей авиастроения, космической промышленности... В этих условиях легче всего найти внешнего врага, чтобы попытаться на него списать собственные промахи. И здесь церковь — одно из направлений, по которым ведётся борьба», — отметил политолог.

По его словам, эта борьба началась с «майдана» в 2014 году и с тех пор не прекращалась, принимая подчас очень жёсткие формы противостояния — вплоть до разрушения храмов. Сейчас борьба с церковью вновь активизировалась из-за письма Филарета (главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата. — RT), воспринятого, подчеркнул Евсеев, некоторыми на Украине как предательство.

Напомним, Филарет направил послание Архиерейскому собору Русской православной церкви, в котором сообщил о стремлении к примирению с РПЦ.

«Я подчеркнул, что мы тоже жаждем примирения с патриархатом, и написал обращение ради примирения с РПЦ», — сказал он во время пресс-конференции, состоявшейся 1 декабря.

Украинское руководство, как считает эксперт, «очень раздражают попытки Филарета выстроить отношения с Русской православной церковью».

«Для нынешней власти возможность существования обусловлена только наличием конфронтации с Россией. Как только конфронтация с Россией прекратится, нынешняя власть должна будет уйти сразу. Потому что в другом качестве она просто не нужна. Фактически она разрушает собственное государство», — констатировал собеседник.

«Это выгодно Порошенко»

Украинский политолог Олег Соскин одной из причин возникновения волны акций против церквей УПЦ МП видит в нерешённости ситуации в Донбассе.

«Минские соглашения — отработанный материал. Поскольку там (в Донбассе. — RT) тупиковый процесс, то идёт усиление конфронтации уже на уровне России и Украины», — сказал он в беседе с RT.

Кроме того, выступления радикалов, по словам собеседника, могут происходить с подачи украинского президента Петра Порошенко. К тому же Соскин полагает, что Филарет также может благосклонно относиться к подобного рода акциям.

«Это выгодно Порошенко, чтобы нанести удар по Онуфрию (предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата. — RT) и отвлечь внимание от себя. Поэтому он тоже это (акции против УПЦ МП. — RT) стимулирует. Теперь всё идёт к тому, чтобы ликвидировать Московскую церковь... и создать единую украинскую соборную церковь: это Филарета очень устраивает. Поэтому он тоже это всё стимулирует», — считает эксперт.

Напомним, накануне украинская радикальная националистическая организация С14 заявила о намерении продолжить акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), и сделать их более масштабными и продолжительными.

Случаи нападения на церкви УПЦ МП

В понедельник, 8 января, несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. Радикалы утверждали, что в храме находится «штаб сепаратистов» и что они протестуют «против ФСБ». Позднее въезд в монастырь был разблокирован. В результате акции националистов никто задержан не был, несмотря на небольшие потасовки.

В мае 2017 года радикалы предприняли попытку ворваться в храм Иоанна Сочавского в Белгород-Днестровском районе Одесской области, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но настоятель и прихожане заперли двери, помешав злоумышленникам проникнуть в здание.

В феврале 2017 года радикалы пытались захватить находящийся на территории Тернопольской области храм в честь первомученика Стефана. Однако значительная часть села, где располагается храм, не поддержала зачинщиков захвата.

В январе того же года неизвестные попытались поджечь храм в честь святителя Петра Могилы в Киеве. Преступники разбили несколько бутылок с зажигательной смесью о фасад здания, однако возгорания не произошло.