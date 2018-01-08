Радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру

Несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру в столице Украины.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на страницу радикалов в Facebook.

Националисты утверждают, что в храме находится «штаб сепаратистов».

Ранее стало известно, что в рождественскую ночь на Российский центр науки и культуры в Киеве напали радикалы из организации «Чёрный комитет».