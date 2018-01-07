Радикалы напали на Российский центр науки и культуры в Киеве

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В рождественскую ночь на Российский центр науки и культуры в Киеве напали радикалы из организации «Чёрный комитет».

«Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стёкла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесён значительный материальный ущерб», — приводит РИА Новости слова сотрудника центра. 

Он отметил, что это не первое подобное нападение. Сотрудники центра обратились в полицию.

Ранее подобные акции проходили в 2017 и 2016 годах.

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