Украинские радикалы намерены продолжать акции против УПЦ Московского патриархата

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В украинской радикальной националистической организации С14 заявили, что намерены продолжать акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как сообщил координатор радикалов Маркиян Яциняк в интервью интернет-изданию «Обозреватель», следующие акции будут более масштабными и продолжительными. Он не исключил, что они будут проводиться не только в Киево-Печерской лавре. 

«Возможно, будут и другие объекты, но лавра — главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира», — отметил он.

По его словам, в радикальной организации хотят, чтобы на государственном уровне было обозначено, что УПЦ МП — это «филиал Русской православной церкви». При этом Яциняк считает, что Киево-Печерская лавра должна быть украинской и туда необходимо допустить все православные конфессии без ограничений.

8 января радикалы из C14 заблокировали Киево-Печерскую лавру.

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Украина
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