Украинские радикалы намерены продолжать акции против УПЦ Московского патриархата
Как сообщил координатор радикалов Маркиян Яциняк в интервью интернет-изданию «Обозреватель», следующие акции будут более масштабными и продолжительными. Он не исключил, что они будут проводиться не только в Киево-Печерской лавре.
«Возможно, будут и другие объекты, но лавра — главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира», — отметил он.
По его словам, в радикальной организации хотят, чтобы на государственном уровне было обозначено, что УПЦ МП — это «филиал Русской православной церкви». При этом Яциняк считает, что Киево-Печерская лавра должна быть украинской и туда необходимо допустить все православные конфессии без ограничений.
8 января радикалы из C14 заблокировали Киево-Печерскую лавру.