В УПЦ Московского патриархата обвинили радикалов в поджоге церкви во Львове

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Причиной ночного пожара в церкви Святого Князя Владимира во Львове стал поджог, считает архиепископ Львовский и Галицкий Украинской православной церкви Московского патриархата Филарет, об этом он рассказал интернет-порталу «Духовное величие Львова».
В УПЦ Московского патриархата обвинили радикалов в поджоге церкви во Львове
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«Сегодня руками радикально настроенных людей был подожжён православный храм. То, что произошло во Львове, не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма», — заявил Филарет (Кучеров).

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.

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