Во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ Московского патриархата

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В ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации.

«Огнём уничтожены обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров и церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 квадратных метров, повреждён церковный инвентарь на площади 40 квадратных метров», — говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что здание церкви удалось спасти.

В январе полиция в Киеве возбудила уголовное дело по факту поджога храма Украинской православной церкви Московского патриархата. 

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