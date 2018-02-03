Во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира УПЦ Московского патриархата
«Огнём уничтожены обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров и церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 квадратных метров, повреждён церковный инвентарь на площади 40 квадратных метров», — говорится в сообщении в Facebook.
Отмечается, что здание церкви удалось спасти.
В январе полиция в Киеве возбудила уголовное дело по факту поджога храма Украинской православной церкви Московского патриархата.