Порошенко призвал националистов не мешать верующим посещать церкви УПЦ МП

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Президент Украины Пётр Порошенко призвал националистов не создавать помехи людям, которые посещают храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Я хотел бы обратиться к патриотическим силам. Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что на Украине есть свобода совести. Если кто-то хочет посещать церковь из России — это их право», — сказал он.

Вместе с тем президент попросил националистов воздерживаться от разного рода провокаций.

Данное заявление глава Украины сделал во время ток-шоу «Свобода слова».

Ранее Порошенко анонсировал начало работы Константинопольского патриархата по введению автокефалии Украинской православной церкви. 

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