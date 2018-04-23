Вера в выборы: зачем Порошенко инициирует создание автокефалии Украинской православной церкви

Пётр Порошенко анонсировал начало работы Константинопольского патриархата по введению автокефалии Украинской православной церкви. Об этом президент Украины написал в Facebook. Эксперты считают, что Порошенко пытается «выдать желаемое за действительное» — шансы на положительное решение по этому вопросу малы, поскольку его будет принимать синод всех православных церквей. По мнению аналитиков, повышенное внимание главы государства к религии объясняется стартом предвыборной гонки и стремлением отвлечь население от насущных экономических проблем. О возможных последствиях вмешательства политики в дела церкви — в материале RT.

Церковная идея

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.

Идею о создании Украинской автокефальной православной церкви Пётр Порошенко анонсировал в начале апреля. 9 апреля украинский президент посетил Стамбул, где общался с Вселенским патриархом Варфоломеем I и членами синода. После этого Порошенко сообщил, что написал официальное письмо Вселенскому патриарху с просьбой издать томос об автокефалии (самоуправлении) православной поместной церкви на Украине.

19 апреля его обращение поддержала Верховная рада. Кроме этого, все архиереи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви подписали обращение к Вселенскому патриарху.

Эксперты связывают активность Порошенко в церковном вопросе со стартом предвыборной президентской гонки на Украине.

«Предвыборная гонка неофициально началась и обществу подкидывают новую национальную идею — борьбу за создание своей церкви. Это должно привлечь избирателей к Петру Порошенко», — сообщил источник RT из окружения главы государства.

По словам собеседника RT, украинский лидер намерен сыграть решающую роль в этом процессе и тем самым заработать очки у националистически настроенного электората.

«Я связываю действия Порошенко с выборной кампанией. Он предлагает некие проекты, которые отвлекли бы от ужасного положения Украины в экономике, в социальной сфере. Религиозный фактор может послужить для этого серьёзным рычагом», — отметил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Действующему украинском президенту пока не удаётся обойти своего главного конкурента — лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», которые были проведены в декабре прошлого года, 11,2% респондентов готовы отдать голос за Тимошенко, 9,4% — за Порошенко, 7,1% — за лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Примерно каждый пятый украинец (19,4%) пока не определился, за кого отдаст свой голос.

«План остаётся прежним: во второй тур планируется вывести Порошенко и Юрия Бойко. При таком раскладе у действующего президента есть все шансы пойти на второй срок», — отметил собеседник RT из окружения главы государства.

Тема автокефалии, по мнению источника RT из окружения Порошенко, должна сыграть свою роль в привлечении голосов избирателей на сторону действующего главы государства.

«Выдаёт желаемое за действительное»

По словам Порошенко, «Украина как никогда близка к собственной автокефальной поместной церкви» и есть «абсолютно все необходимые ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс». Глава Украины считает, что новая церковь может появиться к 1030-летию Крещения Руси, празднование которого намечено на 26 июля этого года.

Однако эксперты считают, что украинский президент сильно забегает вперёд, говоря о скором принятии автокефалии.

«Порошенко в своём Facebook бежит впереди паровоза и выдаёт желаемое за действительное. Это стиль руководства украинского государства. Порошенко всё время пытается оптимистично смотреть в будущее, объясняя, что все задачи, которые он ставит перед собой и украинским обществом, легко выполняются. На деле это всегда выглядит не так», — утверждает Кошкин.

Вселенский патриарх запрос действительно получил, но до принятия какого-либо решения ещё далеко.

«Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учётом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев», — сообщается в пресс-службе Константинопольской патриархии.

Президент Украины Петр Порошенко встретился со вселенским патриархом Варфоломеем I в Стамбуле. 10 марта, 2016

© president.gov.ua

Но шансов, что решение окажется позитивным для украинского президента, немного. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook сообщил, что Вселенский патриархат обсудит обращение Петра Порошенко с представителями других церквей.

«Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с этим иметь близкое общение с другими православными церквями с целью информирования их об этом и согласования», — написал Данилевич.

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Патриарх, считает Данилевич, не станет мешать общеправославному единству.

Источник РИА Новости, близкий к Вселенскому патриарху, уверен, что решения в пользу предоставления автокефалии Украинской православной церкви не будет принято.

«Сообщение Константинопольского патриархата означает, что будет созван внеочередной синод всех православных церквей. Это значит, что будут и Русская православная церковь, и другие славянские церкви, и все другие церкви и патриархии. В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут решения о предоставлении автокефалии», — пояснил он.

Автокефалию предоставляет только собственная материнская церковь, то есть РПЦ, рассказал в интервью RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. И за ней может обратиться любая другая церковь, но никак не президент и Верховная рада.

«Самое главное, на Украине нет церкви, которой Варфоломей мог бы предоставить автокефалию, потому что ни Украинская автокефальная православная церковь, ни Украинская церковь Киевского патриархата не являются церквями, они просто общественные организации, потому что ни одна из них не каноничная. При всём желании Варфоломей не имеет возможности предоставить им автокефалию», — заявил Ищенко.

В официальном заявлении Украинской православной церкви Московского патриархата говорится, что инициатива главы государства «является превышением власти, а также вмешательством в церковные дела». В соответствии со ст. 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства и все вопросы должна решать самостоятельно.

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«Украинская православная церковь ... не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины», — говорится в сообщении.

По мнению заместителя директора института стран СНГ Владимира Жарихина, «Порошенко занялся не своим делом».

«В Украинской конституции совершенно чётко написано, что Украина является светским государством. И поэтому вмешиваться в дела церкви он (президент. — RT) не имеет никакого права. Но так как украинскому руководству свойственно монополизировать все сферы жизни на территории Украины вопреки конституции, то этот шаг вполне вписывается в модель поведения официального Киева. Вопреки конституции они ограничивают свободу слова, свободу собраний, свободу выражать своё мнение, а теперь решили контролировать и свободу вероисповедания», — подчеркнул эксперт.

«Втянуть Украину в религиозную борьбу»

На патриарха Варфоломея уже несколько лет оказывается серьёзное давление, в том числе американцами, чтобы он всё-таки изыскал возможность что-то такое сделать, рассказывает в интервью RT Ростислав Ищенко. И сейчас, в связи со сложными отношениями Москвы и Вашингтона, на Украине решили, что смогут его настоять и что будет принято политическое решение.

«Большая часть доходов патриарха Варфоломея поступает из Соединённых Штатов, там находится и часть приходов. Так что рычаги влияния есть, другое дело, что, если они его додавят, всё равно с церковной точки зрения те, кому он может предоставить автокефалию, не являются церквями, то есть фактически и так автокефальные», — считает эксперт.

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Решение Вселенского патриарха не имеет особого значения, говорит источник RT из окружения Петра Порошенко.

«Самое главное — это объединить нацию вокруг новой идеи. Это хорошо работает и даст результат», — уверен он.

По мнению Кошкина, на данный момент нельзя так быстро порвать религиозные связи и выстроить новые отношения с новой церковью.

«Порошенко хотел бы полностью оторвать в религиозном плане украинский народ от РПЦ, для этого он и решил обратиться с просьбой организовать автокефальную церковь на Украине», — отметил эксперт.

По данным соцопросов, около 70% украинцев считают себя православными. По словам собеседника RT из окружения Петра Порошенко, «вопрос религии» позволит отвлечь внимание избирателей от многочисленных скандалов вокруг Петра Порошенко.

Однако заявление о необходимости создать свою независимую церковь может привести к обострению внутренних проблем, в частности на религиозной почве, считает источник RT в партии «Самопомощь».

«Это может втянуть Украину в религиозную борьбу и, честно говоря, только этого нам не хватало. Вы знаете из истории, насколько подобное противостояние может быть ожесточённым», — говорит собеседник RT.

Заявления украинских властей о создании «единой поместной церкви» уже привели к активизации националистов, которые назвали своей ближайшей целью захват Киево-Печерской лавры, говорится в заявлении на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Украинские радикалы у входа в Киево-Печерскую лавру.

© SERGEI SUPINSKY / AFP

«Инициативу властей как можно быстрее, любым способом создать на Украине «единую поместную церковь» подхватили радикально настроенные националисты. Они считают, именно президент Пётр Порошенко надоумил их, что настало время действовать», — говорится в сообщении УПЦ МП.

Эксперты прогнозируют серьёзное обострение в обществе в случае принятия автокефалии либо дальнейшего педалирования этой темы со стороны киевских властей.