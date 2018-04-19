В УАПЦ призвали священников «возносить молитвы» за Порошенко

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) призвала своих священников «возносить молитвы» за президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении УАПЦ.

«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения совершать молебны, в которых возносить молитвы за… президента Украины и всех тех, кто делает всё возможное для предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — указывается в сообщении.

Ранее Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефалии поместной церкви.