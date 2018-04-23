Вселенский патриархат изучил запрос Порошенко по поводу автокефалии

В Константинопольском патриархате рассмотрели запрос президента Украины Петра Порошенко по поводу создания отдельной церкви.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции... рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по этому запросу синод решил быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.