Вселенский патриархат изучил запрос Порошенко по поводу автокефалии

Короткая ссылка
В Константинопольском патриархате рассмотрели запрос президента Украины Петра Порошенко по поводу создания отдельной церкви.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции... рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по этому запросу синод решил быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных