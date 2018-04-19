«Осталось только спекулировать историей»: Порошенко назвал опрометчивым «основание Москвы киевскими князьями»

Пётр Порошенко вновь представил свою трактовку истории отношений России и Украины. На этот раз он заявил об опрометчивости киевских князей, «основавших Москву». Эксперты отмечают, что в действительности князья появились в будущей российской столице спустя сотню лет после возникновения города, а само название «Киевская Русь» придумали историки. В Совфеде считают, что Киев целенаправленно пытается украинизировать историю. К такой мере власти прибегают для сплочения националистически настроенных слоёв населения на фоне экономических проблем и непопулярности президентского курса.

Пётр Порошенко назвал опрометчивым «основание Москвы киевскими князьями». Об этом президент Украины заявил в ходе выступления в Верховной раде, где обсуждалось его обращение о создании единой поместной автокефальной церкви. По словам украинского лидера, создание независимой церкви «восстановит глубокую историческую справедливость».

«Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с Залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко.

На самом деле нынешняя российская столица появилась задолго до прихода киевских князей, отметил в беседе с RT доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров.

«Первое упоминание Москвы в летописи — это 1147 год. Но почему этот год в летописи упоминался? Потому что произошла встреча в Москве двух князей с дружинами и слугами. То есть Москва уже была таким пунктом, где все они могли остановиться», — рассказал он.

Лавров заметил, что 1147 год является условной датировкой — к тому моменту Москва уже давно существовала.

«И раскопки археологов, в том числе те, которые производились на Манежной площади, свидетельствуют о том, что Москва существовала примерно 100 лет без всяких киевских и иных князей», — подчеркнул историк.

Само название «Киевская Русь» является термином, который историки стали употреблять спустя сотни лет, заметил Лавров.

«В то время говорили просто «Русь» или «Русская земля»... Это была единая нация — русские. Но в силу ряда событий и обстоятельств, прежде всего потому, что литовцы захватили несколько княжеств, включая Киевское, русские оказались разделёнными на два государства. Постепенно возникло это размежевание», — пояснил эксперт.

«Козырей не осталось»

Подобные заявления Порошенко продиктованы низким рейтингом нынешней власти, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Уже не осталось никаких козырей, чтобы показать силу Украины, её самостоятельность. Падает экономика, у власти нет никакого авторитета, поэтому предпринимаются попытки привлечь внимание, воззвать к национальному самосознанию. Они спекулируют на исторических фактах, поскольку никаких рычагов больше не осталось», — заявила она в беседе с RT.

По её словам, для достижения этой цели украинская власть пытается использовать интеллектуальные и финансовые ресурсы.

«Печально, конечно, что предпринимается такая агрессивная попытка украинизировать историю, отталкиваясь от нашего совместного прошлого. Признавая, что это делается действующими украинскими властями целенаправленно, хочу сказать, что ничем хорошим это не закончится», — заключила Гумерова.

Исторические фантазии

Примечательно, что Порошенко довольно часто обращается к истории в поисках «украинского следа». В частности, в 2015 году он попытался присвоить «гражданство» князю Владимиру. Для этого он выпустил указ о чествовании святого как создателя «Руси-Украины». В документе говорится, что он принят «с целью сохранения и утверждения традиций украинской государственности, напоминания о роли исторического наследия Руси-Украины в их становлении, признания важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации».

Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве

РИА Новости

© Алексей Дружинин

На этом фоне он счёл едва ли не личным оскорблением открытие памятника князю в Москве в 2016 году. Это событие украинский лидер назвал «попыткой гибридного присвоения истории».

«В эти дни открыт ещё один памятник — в Кремле возле непохороненного Ленина они открыли памятник нашему первоапостольному киевскому князю Владимиру. Это ещё одна попытка гибридного присвоения истории», — сказал Порошенко.

В 2017 году он обвинил президента РФ Владимира Путина в попытках «похитить» для России такую историческую фигуру, как дочь Ярослава Мудрого, — княжну Анну Ярославну. Возмущение Порошенко вызвали слова Путина, произнесённые им во время визита во Францию: «Просвещённая французская публика знает о русской Анне — королеве Франции».

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В ответ на это украинский лидер подчеркнул историческую принадлежность своей страны к Европе.

«Исторически мы были её (Европы. — RT) частью... Кстати, со времён древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — заявил он.

Позднее, уже во время поездки в Париж, Порошенко вспомнил свой «спор» с Путиным и подчеркнул, что «весь мир сейчас будет знать Анну как Анну Киевскую».

Не скрылся от критического взгляда Порошенко и первый свод законов Киевской Руси — «Русская правда». По этому поводу он заявил, что сборник правовых норм не имеет никакого отношения к России.

«Новый герб состоит из меча княжеского периода, который напоминает об одном из древнейших документов правосудия на Украине — «Русской правде» Ярослава Мудрого. Весы символизируют глубокую наследственность правовых традиций. «Русская правда» к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало», — подчеркнул Пётр Порошенко.

Эксперты тогда отметили, что президент явно фальсифицирует историю, потому что во времена Ярослава Мудрого также не существовало ни Украины, ни Малороссии.

«Малороссия образовалась значительно позже, во время феодальной раздробленности, когда Великое княжество Литовское, воспользовавшись нашей слабостью, захватило шесть княжеств, в том числе Киевское, и присоединило к себе. Потом Польша и Литва объединились в Речь Посполитую, и мы оказались разъединённым народом. Вот так образовалась Украина, или Малороссия», — пояснил RT главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров.

Религиозная безопасность

Создание автокефалии украинской церкви Порошенко преподнёс как очередной шаг в сторону от России. По его словам, это решение является вопросом национальной безопасности и «обороны в гибридной войне».

«Если Москва объявляет Украину своей канонической территорией, это не является посягательством на территориальную целостность Украины? Имеем ли мы право молча спокойно наблюдать за этим посягательством?» — заявил Порошенко.

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Украинский лидер считает, что предоставление украинской церкви томоса об автокефалии «удалит рудименты того политического проекта, который называется «русским миром». Он также подчеркнул, что этот вопрос является не религиозным, а геополитическим.

Между тем сообщения о том, что Верховная рада Украины поддержала обращение Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете позицию РПЦ. Вы знаете позицию патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — сказал он.

Напомним, сейчас на Украине действуют несколько церквей: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также не признанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).