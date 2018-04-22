УПЦ МП: Вселенский патриархат обсудит обращение Порошенко с другими церквями

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook сообщил, что Вселенский патриархат обсудит обращение президента Украины Петра Порошенко о предоставлении автокефалии УПЦ с представителями других церквей.

«Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с этим иметь близкое общение с другими православными церквями с целью информирования их об этом и согласования», — написал он.

По мнению Данилевича, Константинопольский патриархат «не сделает ничего», что могло бы помешать общеправославному единству.

При этом источник РИА Новости, близкий к Вселенскому патриархату, выразил уверенность, что решения в пользу предоставления автокефалии Украинской православной церкви не будет принято.

«Сообщение Константинопольского патриархата означает, что будет созван внеочередной синод всех православных церквей. Это значит, что будут и Русская православная церковь, и другие славянские церкви, и все другие церкви и патриархии. В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут (единогласного. — RT) решения о предоставлении автокефалии», — пояснил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.