РПЦ не будет участвовать в структурах под председательством Константинополя

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RT
Русская православная церковь прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Данное решение принял Синод РПЦ.
РПЦ не будет участвовать в структурах под председательством Константинополя
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При этом он отметил, что евхаристическое общение между церквами не прерывается.

Ранее сообщалось, что Синод Русской православной церкви принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея.

Русская православная церковь уже заявляла, что может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если Украинской церкви будет дарована автокефалия.

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

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