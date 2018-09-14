Синод РПЦ принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея

Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея.

«Священный синод Русской православной церкви на своём сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения патриарха константинопольского за богослужением в Русской православной церкви», — заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.