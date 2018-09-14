Синод РПЦ принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея
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- РИА Новости
«Священный синод Русской православной церкви на своём сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения патриарха константинопольского за богослужением в Русской православной церкви», — заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.