Патриарх Кирилл заявил о прибытии экзархов Константинопольского патриархата на Украину

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.
Патриарх Кирилл заявил о прибытии экзархов Константинопольского патриархата на Украину
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом он заявил во время открытия внеочередного заседания Священного cинода Русской православной церкви (РПЦ) в Москве.

Патриарх напомнил, что синод РПЦ уже сделал заявление в связи с решением Константинопольского синода о направлении экзархов на Украину. 

«И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Священный cинод РПЦ выразил протест из-за решения Константинополя назначить двух экзархов на Украине, где действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата.

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