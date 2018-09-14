Патриарх Кирилл заявил о прибытии экзархов Константинопольского патриархата на Украину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.

Об этом он заявил во время открытия внеочередного заседания Священного cинода Русской православной церкви (РПЦ) в Москве.

Патриарх напомнил, что синод РПЦ уже сделал заявление в связи с решением Константинопольского синода о направлении экзархов на Украину.

«И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Священный cинод РПЦ выразил протест из-за решения Константинополя назначить двух экзархов на Украине, где действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата.