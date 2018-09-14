Польская церковь выступила против поспешных решений по украинской автокефалии

Польская православная церковь призвала не предпринимать поспешных действий по автокефалии Украинской православной церкви, заявив, что это может «усугубить раскол в стране».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо секретаря канцелярии Польской православной церкви Ежи Дорошкевича.

По его словам, в соответствии с решением заседаний Архиерейского собора Польской автокефальной православной церкви «автокефалия может быть дарована Матерью-церковью только после консультации со всеми поместными церквями».

«Поспешные действия могут углубить раскол на Украине», — отметил он.

Также он заявил, что на Украине есть несколько раскольнических церквей, которые должны совершить покаяние и вернуться к канонам православной церкви.

«Только тогда начнётся обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии», — отметил Дорошкевич.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна поместная церковь.