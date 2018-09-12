РПЦ: поместные церкви не поддерживают проект украинской автокефалии

Короткая ссылка
Проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
РПЦ: поместные церкви не поддерживают проект украинской автокефалии
  • РИА Новости

По его словам, РПЦ готова поддержать инициативы, в том числе межправославные, направленные на предотвращение угрозы раскола.

Он отметил, что эта угроза «с каждым днём становится всё более явной из-за авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине».

Якимчук добавил, что в Московском патриархате поддерживают регулярные контакты со всеми поместными православными церквями.

«Ни одна из них не поддерживает затеянный Константинополем проект украинской автокефалии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не будет «спрашивать разрешения у России» по вопросу автокефалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить