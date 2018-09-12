РПЦ: поместные церкви не поддерживают проект украинской автокефалии
- РИА Новости
По его словам, РПЦ готова поддержать инициативы, в том числе межправославные, направленные на предотвращение угрозы раскола.
Он отметил, что эта угроза «с каждым днём становится всё более явной из-за авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине».
Якимчук добавил, что в Московском патриархате поддерживают регулярные контакты со всеми поместными православными церквями.
«Ни одна из них не поддерживает затеянный Константинополем проект украинской автокефалии», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не будет «спрашивать разрешения у России» по вопросу автокефалии.