РПЦ: поместные церкви не поддерживают проект украинской автокефалии

Проект украинской автокефалии не поддерживает ни одна из поместных церквей. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, РПЦ готова поддержать инициативы, в том числе межправославные, направленные на предотвращение угрозы раскола.

Он отметил, что эта угроза «с каждым днём становится всё более явной из-за авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине».

Якимчук добавил, что в Московском патриархате поддерживают регулярные контакты со всеми поместными православными церквями.

«Ни одна из них не поддерживает затеянный Константинополем проект украинской автокефалии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не будет «спрашивать разрешения у России» по вопросу автокефалии.