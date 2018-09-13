В МИД России потребовали от Украины прекратить нарушать нормы ОБСЕ в области свободы вероисповедания

Представитель Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина заявила, что Украина должна немедленно прекратить нарушать свои обязательства в рамках ОБСЕ в области свободы вероисповедания.

Об этом она заявила во время ежегодного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

По словам Мосиной, ситуация на Украине вызывает большую тревогу.

«Киевские власти откровенно попустительствуют захватам праворадикалами храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении её клира и верующих», — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что власти Украины пытаются ввести ограничения на деятельность крупнейшей украинской конфессии, а также расколоть церковные общины.

Мосина отметила, что заявления об автокефалии УПЦ ведут к ещё большему расколу общества. Представитель МИД подчеркнула, что сама каноническая УПЦ никогда не заявляла о намерении получить автокефалию.

«Киев должен немедленно прекратить грубые нарушения международных правозащитных стандартов и обязательств ОБСЕ в области свободы вероисповедания», — сказал он.

Ранее в РПЦ заявили, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.