Синод ЭПЦ МП осудил патриарха Варфоломея за решение вмешаться в дела УПЦ
- патриарх Варфоломей / © Сергей Пятаков
Об этом сообщается на сайте ЭПЦ МП.
Отмечается, что в Эстонской православной церкви развитие ситуации на Украине, вызванное односторонними действиями Константинопольского патриархата, вызывает «глубокую обеспокоенность».
В тексте также уточняется, что на Украине озвучиваются планы лишения УПЦ её официального названия и отчуждения её имущества в пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры.
«Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского патриархата на Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного синода Русской православной церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года, а также выражаем всестороннюю поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской православной церкви», — говорится в заявлении.
Ранее митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви. По словам управделами Украинской православной церкви, представители Константинопольского патриархата «действуют антиканонично».
Также Священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с решением Патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, которая является канонической территорией Московского патриархата.
В настоящее время на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.
Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, в стране также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.