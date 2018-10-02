Синод ЭПЦ МП осудил патриарха Варфоломея за решение вмешаться в дела УПЦ

Синод Эстонской православной церкви (самоуправляемой в составе Московского патриархата) выступил с заявлением «в связи с вмешательством» Патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщается на сайте ЭПЦ МП.

Отмечается, что в Эстонской православной церкви развитие ситуации на Украине, вызванное односторонними действиями Константинопольского патриархата, вызывает «глубокую обеспокоенность».

В тексте также уточняется, что на Украине озвучиваются планы лишения УПЦ её официального названия и отчуждения её имущества в пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры.

«Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского патриархата на Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного синода Русской православной церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года, а также выражаем всестороннюю поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской православной церкви», — говорится в заявлении.

Ранее митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви. По словам управделами Украинской православной церкви, представители Константинопольского патриархата «действуют антиканонично».

Также Священный синод РПЦ выразил решительный протест в связи с решением Патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух экзархов (представителей) на Украине, которая является канонической территорией Московского патриархата.

В настоящее время на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата.

Украинская православная церковь Киевского патриархата канонически не признана. Кроме того, в стране также есть непризнанная Украинская автокефальная православная церковь.