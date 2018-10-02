«Противоречит украинской Конституции»: общественники хотят засудить Порошенко за вмешательство в дела церкви

Украинская «Неправительственная организация верховенства права» подала в Окружной административный суд Киева иск в адрес Петра Порошенко. Её представители требуют установить, что у главы государства нет права вмешиваться в дела церкви. Речь идёт об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской церкви. Эксперты считают, что действия Порошенко нарушают конституцию страны. По их мнению, действующий президент стремится получить томос, чтобы изменить повестку перед грядущими выборами.

13 ноября Окружной административный суд Киева приступит к рассмотрению иска «Неправительственной организации верховенства права» к президенту Петру Порошенко. Информация об этом была размещена на сайте суда 1 октября 2018 года.

Истец просит суд установить отсутствие у главы государства полномочий вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций.

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Речь идёт об обращении украинского президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, которое своим постановлением поддержала Верховная рада.

«Глава государства действительно не может вмешиваться в дела церкви — это прямо противоречит Конституции Украины, — рассказал RT директор крупной юридической компании, пожелавший остаться неназванным. — Если суд поддержит требования истца, то Пётр Порошенко окажется в неудобном положении перед вселенским патриархом Варфоломеем. Обращение к нему окажется нелегитимным, а значит, Украинская православная церковь Киевского патриархата не сможет претендовать на томос об автокефалии».

В свою очередь, каноническая Украинская православная церковь не просила о предоставлении томоса. Об этом в интервью RT рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Но даже если она получит подобный документ, церковь его не примет. Томос об автокефалии не может быть выдан «по месту требования», он предоставляется конкретному предстоятелю конкретной церкви. Но в данный момент на Украине такого человека нет», — пояснил он.

Козыри перед выборами

При этом решение о предоставлении Украине томоса о создании автокефальной церкви фактически принято, рассказал RT источник в администрации президента. «Сейчас утрясаются разные технические моменты, и мы рассчитываем получить документ в ближайший месяц», — подчеркнул он, добавив, что судебные разбирательства не помешают Украине получить томос.

РИА Новости

Первого октября предстоятель «Киевского патриархата» Филарет в интервью украинскому «5 каналу» сообщил, что томос об автокефалии должен получить новый глава украинской церкви. Его выберет объединительный собор из числа архиереев всех православных или считающих себя таковыми церквей Украины. «Если томос будет принят 9—11 октября этого года, то через несколько дней, в октябре же, мы можем созвать этот собор», — заявил он.

Получить томос именно сейчас очень важно для Петра Порошенко, поскольку на Украине началась подготовка к выборам президента страны, а осенью протестные настроения населения традиционно растут, рассказал источник в Блоке Петра Порошенко.

«Сильная армия и независимая церковь — главные козыри главы государства, который последний год вынужден инспектировать реконструкции даже небольших по протяжённости мостов. Ему не хватает позитивных новостей, поэтому независимая украинская церковь может стать одним из огромных достижений. Во всяком случае, на это будут делать ставку политологи главы государства», — отметил собеседник RT.

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Митрополит Волоколамский Иларион опасается, что в случае предоставления так называемой автокефалии «правительство Украины потребует, чтобы все православные в стране перешли в эту новоиспечённую церковь».

«Наряду с заверениями президента Порошенко в том, что прихожане Московского патриархата смогут свободно исповедовать свою религию на Украине, существуют законопроекты, которые уже обсуждаются в Верховной раде и направлены на дискриминацию и маргинализацию Украинской православной церкви. В соответствии с одним из таких законопроектов (в случае его принятия) УПЦ МП должна быть переименована в Русскую православную церковь на Украине», — сообщил он в интервью RT. По мнению священнослужителя, в том случае, если Украинскую православную церковь будут обличать как церковь «страны-агрессора», можно будет ожидать чего угодно.

«Можно ожидать, что раскольники захватят крупные монастыри, такие как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда православные верующие, конечно же, выступят на защиту этих святынь — и можно ожидать, что прольётся кровь», — высказал свои опасения митрополит Волоколамский Иларион.

На грани чрезвычайного положения

Депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский в интервью украинскому изданию «Голос.UA» заявил, что, в частности, жители востока страны негативно относятся к идее создания поместной автокефальной церкви. По его словам, поместная церковь — это церковь украинского народа и попытка создать что-то новое противоречит всем законам и традициям.

«На одной территории не могут существовать две церкви, — заявил он. — И жители востока как были верны своей матери-церкви, так и остаются ей верны. Они будут защищать её не только на юго-востоке, но и в центре и на западе Украины. Верующие будут защищать свои храмы и священников. Эта авантюра не пройдёт».

По информации Новинского, СБУ оказывает колоссальное давление на архиереев канонической Украинской православной церкви, а также на простых приходских священников по всей территории Украины. Так, 28 сентября в селе Богородчаны (Ивано-Франковская область) радикалы «Правого сектора»* напали на Свято-Троицкий храм, избив его прихожан. Очевидцы рассказывают, что священникам заламывали руки и пинками выгоняли из храма.

С 2014 года раскольники и радикалы отобрали у УПЦ МП около 50 объектов собственности, расположенных преимущественно в западных регионах страны.

«Это только начало. А после предоставления томоса первыми они захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Нас уже об этом предупредили. Потом все остальные церкви перейдут «под юрисдикцию» новой украинской автокефальной церкви», — рассказал RT источник в Киево-Печерской лавре.

globallookpress.com

© Michael Kudryavtsev

Если руководство страны допустит массовые столкновения на религиозной почве, то Пётр Порошенко потеряет свой рейтинг, считает представитель партии «Батькивщина».

«Украинцы выступают против войны в Донбассе, хотят её остановить буквально любой ценой. Силовое противостояние может прийти во все регионы. Как отреагируют верующие на западе, востоке и в центре страны, если их начнут избивать радикалы и указывать, в какую церковь им ходить? Всё это может сыграть против Петра Порошенко и его окружения», — заявил политик в беседе с RT.

Настрой Петра Порошенко сейчас близок к тому, чтобы создать чрезвычайное положение в стране и отменить заранее проигрышные для себя выборы, заявил в беседе с RT ведущий специалист РИСИ Олег Неменский.

«Одной из причин для объявления чрезвычайного положения может стать гражданский конфликт по церковным вопросам. Сейчас ситуация для этого конфликта создаётся, и появление новой церкви может спровоцировать делёж церковного имущества. И учитывая, какое количество огнестрельного оружия сейчас на руках у населения, вся страна может покрыться горячими точками, — считает эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).