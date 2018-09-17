«Большинство верующих против автокефалии»: митрополит Иларион о независимости УПЦ и отношениях Москвы с Константинополем
- Митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
- © Maxim Shemetov / Reuters
— Несколько дней назад Константинопольский патриархат довольно недвусмысленно заявил о решении предоставить автокефалию «православной церкви на Украине». Говоря об Украинской церкви, мы должны понимать, что это в первую очередь политический проект, ведь именно украинские власти и политики добиваются автокефалии. Что вы можете сказать по поводу столь тесной связи религии и политики?
— Во-первых, я должен пояснить, что такое автокефалия, поскольку не все, возможно, понимают, о чём идёт речь. В соответствии с православной традицией автокефалия означает независимость. В отличие от Римско-католической церкви, Православная состоит из полностью независимых поместных церквей. Они не подчиняются друг другу, единого руководителя у них нет. Единственный глава Церкви — сам Иисус Христос.
— И при этом, насколько я поняла, Константинопольский патриархат считает себя вправе определять, какая церковь должна быть независимой, а какая — нет?
— Именно. Патриарх Константинопольский ведёт себя так, словно он — Папа Римский Православной церкви. Но в православии такого папы никогда не было, и мы не признаём право константинопольского патриарха на действия в одностороннем порядке.
— Позвольте мне всё же вернуться к изначальному вопросу о решении Константинополя предоставить автокефалию Украине — не Украинской церкви, а Украине как государству. Ведь именно это мы сейчас и обсуждаем: в стране нет единой религиозной организации, которая могла бы потребовать для себя независимости, и данный шаг — политическая необходимость для местных элит. Что вы думаете по этому поводу?
— На Украине есть лишь одна каноническая православная церковь — это Украинская православная церковь. Её каноничность признают остальные поместные православные церкви. У неё 12 тыс. приходов, более 200 монастырей и миллионы верующих. Также на Украине есть две неканонические церковные структуры, которые мы называем раскольническими. И данные две структуры должны составить основу, на которой Константинополь хочет построить автокефальную церковь.
Это политический проект, поскольку он инициирован текущим украинским руководством, которое хочет объединить четыре церкви — каноническую Украинскую православную церковь, две группы раскольников, а также Украинскую греко-католическую церковь, которая входит в юрисдикцию Папы Римского.
— Движение за создание на Украине независимой православной церкви зародилось ещё в начале 1990-х годов. В то время люди, поддерживавшие такую идею, не скрывали, что хотят уйти в раскол — как политический, так и религиозный. Сейчас же президент Пётр Порошенко подаёт всё как стремление объединить верующих на Украине. Уверена, вам это не по душе, но не думаете ли вы, что выбранная им тактика весьма неплоха?
— Нам определённо по душе идея единства церкви и определённо не по душе схизмы. Однако примирение между раскольниками и канонической церковью должно осуществляться в рамках процесса, который мы называем покаянием. Речь идёт о каноническом термине, который означает возвращение раскольнической структуры в лоно Церкви через осознание неправоты своей схизмы. А в данном случае на основе этой схизмы хотят создать автокефальную церковь. Но её не признают большинство православных христиан на Украине. И получается, что, с одной стороны, есть провозглашённое желание единства, а с другой — невозможность достичь этого единства такими средствами.
— Самая обычная политика, только в религиозной сфере. Похоже, Константинопольский патриархат всё-таки намерен предоставить православной церкви на Украине автокефалию и для подготовки к этому назначил двух своих епископов экзархами в стране. Что представляет собой этот процесс? Нужно ли церкви соответствовать каким-то условиям, чтобы её признали канонической? А поскольку речь здесь идёт о нескольких религиозных структурах, то не должны ли они сначала объединиться? Или же Константинопольский патриархат сначала предоставит им автокефалию, а потом будет заниматься формированием церкви?
— Чтобы стать автокефальной, церковь должна получить То́мос — специальный документ, провозглашающий и признающий её автокефалию. Каноническая православная церковь на Украине не просила о его предоставлении. Но даже если она получит подобный документ, церковь его не примет. Томос об автокефалии не может быть выдан «по месту требования», он предоставляется конкретному предстоятелю конкретной Церкви. Но в данный момент на Украине такого человека нет. Есть две раскольнические структуры, каждая со своим главой, и их отношения нельзя назвать хорошими. Даже просто объединить эти группы — уже проблема.
— Получается, речь идёт о предоставлении автокефалии самой идее объединённой украинской церкви, а не реально существующей религиозной организации?
- © Yuri KADOBNOV / AFP
— Я не знаю, как Константинопольский патриархат будет решать данный вопрос, поскольку не вижу пока никаких предпосылок для объединения православных структур на Украине во имя этой идеи. Даже наоборот...
— Думаете, они беспокоятся о проблемах объединения? Похоже, в данный момент их вполне устраивает количество прихожан.
— На мой взгляд, раскол очень глубок — и существует он уже более четверти века. Несмотря на то что возможность преодолеть его всегда остаётся, для этого необходим определённый процесс. В конце прошлого года так называемый патриарх Киевский Филарет (Денисенко) даже обратился к Московскому патриархату с просьбой о признании, и некоторые его слова были весьма похожи на покаяние.
Это могло стать отправной точкой для будущего примирения, однако буквально на следующий день Денисенко пришлось отказаться от всего, что он изложил в своём письме Патриарху Московскому и всея Руси. Подозреваю, что власти Украины просто-напросто запретили ему двигаться в этом направлении и настояли, чтобы он сближался с Константинополем.
— Правительство Порошенко позиционирует себя как неолиберальное, что подразумевает соответствующую позицию по однополым бракам, абортам, правовому статусу эмбриона и так далее. Как вы считаете, если появится новая украинская церковь, она поддержит такой курс как доктрину?
— Полагаю, что в случае создания такой церкви на фундаменте раскольнических структур она будет насаждать ценности, сопутствующие либерализации нравов. Константинопольский Патриархат разрешил своим священникам второй брак, что противоречит канонам Вселенских соборов и не будет принято остальными православными церквями. Так что этот патриархат уже демонстрирует модернистские либеральные тенденции. И я не удивлюсь, если они будут присущи и так называемой автокефальной церкви, которую Константинополь планирует создать на Украине.
— Вы назвали покаяние путём к примирению, но между тем сторонники автокефалии церкви на Украине используют в качестве аргумента пастырское попечение. По их словам, в первую очередь нужно позаботиться о прихожанах этих раскольнических религиозных структур, поскольку сейчас в случае смерти их ждёт ад. Но если церковь будет признана православным миром, они смогут вернуть благодать и открыть путь к спасению. Считаете ли вы здравым такой аргумент?
— На самом деле всё не так просто. Зачастую, слыша о данном споре, люди считают, что разговор идёт лишь о переделе территории. Но первостепенное значение имеют именно люди, а не территория. Разумеется, пастырское попечение — одна из основ церкви. Проблема в том, что, с точки зрения Церкви, раскол лишает пастырское попечение законной силы, а все совершаемые раскольниками таинства недействительны, поскольку они лишены божественной благодати. Поэтому мы серьёзно обеспокоены судьбой верующих, принадлежащих к раскольническим группам. Мы предпринимали немало попыток преодолеть этот раскол, но, к сожалению, политики пытаются смешать исключительно церковный вопрос со своими интересами и вмешиваются во внутреннюю жизнь Церкви.
— Даже если православная церковь на Украине получит автокефалию, УПЦ МП всё равно останется крупнейшей религиозной организацией в стране. Как вы отметили, в её ведении находится более 12 тыс. приходов и 200 монастырей. Чего вы опасаетесь? Неужели истинная вера не возьмёт верх?
— Разумеется, возьмёт, но пути к этому торжеству могут быть разными. Например, в 20—30-х годах прошлого века вера восторжествовала через подвиг мучеников. Священников убивали или бросали в тюрьмы. Такая же участь ждала и верующих. Церкви разрушали. То была эпоха мученичества, своими мучениками вера и восторжествовала. Мы опасаемся, что в случае предоставления так называемой автокефалии правительство Украины потребует, чтобы все православные в стране перешли в эту новоиспечённую церковь.
— Президент Порошенко неоднократно ручался, чтоприхожанам Московского патриархата будет разрешено свободно исповедовать свою религию. Также он заверял, что за ними останется вся религиозная собственность. Всё это закреплено в украинской Конституции. Почему вам недостаточно подобных заверений?
— Нам их недостаточно, потому что наряду с заверениями президента Порошенко существуют законопроекты, которые уже обсуждаются в Верховной раде и направлены на дискриминацию и маргинализацию Украинской православной церкви. В соответствии с одним из таких законопроектов (в случае его принятия) Украинская православная церковь должна быть переименована в Русскую православную церковь на Украине…
— Это серьёзная проблема?
— Да, серьёзная, она сродни обязательному ношению жёлтой звезды евреями на территории, подконтрольной властям гитлеровской Германии. Сама по себе жёлтая звезда Давида — это священный для евреев символ.
— При всём уважении, мне кажется, что происходящее на Украине никак не сравнить с ситуацией во времена нацистской оккупации Восточной Европы.
— Пока ещё не сравнить.
— Вы действительно считаете, что всё к этому идёт?
— Я надеюсь, что всё-таки нет. Но если Украинскую православную церковь будут обличать как церковь «страны-агрессора» (так они сейчас говорят), если её лишат законных прав, то можно ожидать чего угодно. Можно ожидать, что раскольники захватят крупные монастыри, такие как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда православные верующие, конечно же, выступят на защиту этих святынь — и можно ожидать, что прольётся кровь.
— У президента Порошенко много власти на Украине, однако она всё же ограничена — по меньшей мере его образом, создаваемым в западных СМИ. Может ли это стать сдерживающим фактором для развития упомянутого вами сценария?
— Если бы Порошенко действительно был современным либеральным и светским политиком, он не вмешивался бы в дела Церкви. Я не могу представить, например, чтобы президент Трамп сказал православным в Америке, что их нужно объединить под одной юрисдикцией и что это будет Американская церковь, а Московского патриархата там быть не должно. И так далее.
— Оппоненты сейчас не преминули бы указать на довольно гармоничные отношения между РПЦ и российским государством. В чём разница между тем, как религиозные, политические и государственные вопросы связаны в России и на Украине?
— Разница вот в чём. Если, скажем, президент Путин вдруг решит, что все христиане, проживающие на территории Российской Федерации, должны принадлежать к Русской православной церкви и что, допустим, Римско-католической церкви в России больше не рады и все россияне-католики, если они патриоты, должны перейти в русскую национальную церковь, то это будет откровенным вмешательством во внутреннюю жизнь церквей. Или представим, что президент Путин станет диктовать нам, какого патриарха выбирать или каких епископов назначать. В России подобное вмешательство просто немыслимо.
— История обеих стран — России и Украины — берёт своё начало с Киевской Руси, чьё название мне кажется довольно интересным, поскольку объединяет в себе географическое понятие и понятие идентичности. Для Москвы география всегда была чем-то преходящим и второстепенным, но Киев и Константинополь смотрят на это иначе. Если говорить о Константинополе, то все его притязания на превосходство основаны на одном лишь факте — что православное христианство сформировалось в этом месте. Мне кажется, украинцы используют тот же довод: православные христиане жили в Киеве задолго до основания Москвы, так почему же он тогда должен ей подчиняться? Что вы на это ответили бы?
— Я должен подчеркнуть, что в автокефалии как таковой ничего плохого нет. Русская православная церковь когда-то входила в состав Константинопольского патриархата, но потом обрела независимость.
— Не спрашивая при этом разрешения у Константинополя, не так ли?
— Да, поскольку в то время константинопольский патриарх подписал с Римом унию, что с точки зрения Русской церкви было ересью. Патриарха Константинопольского объявили еретиком, и просить благословения было не у кого. Так что в автокефалии как таковой ничего плохого нет. Проблема в нынешней ситуации с Украиной заключается не в том, что объединённая Украинская православная церковь попросит автокефалии, а в том, что большинство православных верующих в стране против автокефалии, они хотят оставаться вместе с Русской православной церковью. Однако раскольники исключительно из политических соображений требуют автокефалии, посредством которой хотят обрести для себя легитимность.
— И Патриарх Константинопольский Варфоломей, похоже, до какого-то момента был согласен с этими доводами. Что, на ваш взгляд, изменилось?
— Разумеется, это решение не было таким уж внезапным. Кое-что заставляло его воздерживаться от решительных шагов, действий.
— И что это было?
— Всеправославный собор, который предполагалось провести в 2016 году. Собор состоялся, однако он не стал всеправославным, поскольку в нём не приняли участия четыре православные церкви, включая и Русскую.
— И константинопольский патриарх обиделся?
— Очень сильно обиделся. Более того, он даже считал (и об этом говорил мне лично), что Русская православная церковь сговорилась с другими тремя церквями не участвовать в этом соборе. Дело не только в личной обиде. Но отчасти причина и в ней, что было довольно очевидно, когда я встречался с патриархом Варфоломеем, а также когда он встречался с патриархом Кириллом. Было совершенно ясно, что Варфоломей был лично уязвлён и оскорблён и винил Русскую православную церковь в том, что собор на Крите оказался не особо успешным.
— Отношения Москвы и Константинополя никогда не были гладкими. Думаю, для большинства людей со стороны это выглядит как своего рода борьба за власть. С одной стороны — патриарх Кирилл, возглавляющий крупнейшую и богатейшую православную конгрегацию. С другой — патриарх Варфоломей, который окормляет относительно немногочисленную паству в преимущественно мусульманской стране и при этом претендует на экуменическое или, так сказать, вселенское владычество. Как вам кажется, такая борьба действительно существует?
— Нет, мне так не кажется. Но я знаю, что, например, в 20-х годах ХХ века Константинополь поддержал раскол внутри Русской православной церкви. История показывает, что патриарх Константинопольский зачастую подходил к нашим отношениям именно в таком ключе: когда Русская православная церковь оказывалась в сложной ситуации, он, вместо того чтобы помогать ей, предпринимал шаги, которые разрушали единство между церквями. Хотя именно помощи следовало ожидать от того, кто претендует на звание координатора всех православных церквей.
— Недавнее заявление, опубликованное Русской православной церковью в ответ на решение Константинополя, выдержано, я бы сказала, в довольно решительном тоне. Признаёт ли РПЦ вселенский статус Константинополя? И если это так, то зависит ли такое признание от политических решений, принимаемых константинопольским патриархом?
— Мы не признаём никакого первенства юрисдикции. Мы признаём первенство чести, а это значит, что Константинопольский патриарх является первым среди равных в семье православных церквей. Однако у него нет права вторгаться в другую церковь, нет права вмешиваться в дела других церквей.
— РПЦ также обвинила Константинопольский патриархат в попытках подорвать единство православной христианской церкви и заявила, что в случае предоставления автокефалии православной церкви на Украине Московский патриархат прекратит всякое общение с Константинополем. Но разве таким образом вы не разожжёте этот конфликт ещё больше? Ведь вам, вероятно, придётся разорвать отношения с рядом других церквей?
— Прежде всего скажу, что, даже если мы решим прекратить отношения с Константинополем, нам не понадобится разрывать связи, о которых вы упомянули. Есть примеры, когда две церкви не находятся в единстве друг с другом, но другие церкви поддерживают отношения с каждой из них. Скорее всего, именно такой сценарий нас и ожидает. С канонической точки зрения иного выхода у нас просто нет. Мы не сможем смириться с подобными действиями со стороны Константинополя, нам придётся пойти на такие меры, о чём мы уже не раз предупреждали патриарха Варфоломея. Это будет одним из последствий его действий.