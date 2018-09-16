В РПЦ заявили, что не признают верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT заявил, что Русская православная церковь не признаёт верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата.
В РПЦ заявили, что не признают верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата
  • РИА Новости

«Мы не признаём верховенство юрисдикции (Константинопольского патриархата. — RT), он не может вмешиваться в дела других церквей», — сказал митрополит Иларион.

Он добавил, что Константинопольский патриархат «может, по нашему желанию, координировать определённую деятельность всех православных церквей, но именно церкви вверяют ему эту роль».

Ранее митрополит Иларион рассказал, к чему может привести предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.

Полное интервью с митрополитом Иларионом смотрите на RTD в понедельник, 17 сентября.

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