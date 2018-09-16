В РПЦ заявили, что не признают верховенство юрисдикции Константинопольского патриархата
- РИА Новости
«Мы не признаём верховенство юрисдикции (Константинопольского патриархата. — RT), он не может вмешиваться в дела других церквей», — сказал митрополит Иларион.
Он добавил, что Константинопольский патриархат «может, по нашему желанию, координировать определённую деятельность всех православных церквей, но именно церкви вверяют ему эту роль».
Ранее митрополит Иларион рассказал, к чему может привести предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии.
Полное интервью с митрополитом Иларионом смотрите на RTD в понедельник, 17 сентября.