Митрополит Иларион: Порошенко до президентства участвовал в богослужениях в храмах УПЦ МП

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что украинский лидер Пётр Порошенко до избрания на пост президента страны принимал участие в богослужениях в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата.

«У нас есть фотография, где президент Пётр Порошенко, ещё не будучи президентом, принимает участие в богослужении: он облачён в стихарь, и это богослужение — в канонической церкви Московского патриархата, это Ионинский монастырь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее константинопольский патриарх Варфоломей сообщил, что в скором времени УПЦ Киевского патриархата получит автокефалию.

В свою очередь, митрополит Иларион заявил, что РПЦ может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ КП будет дарована автокефалия.