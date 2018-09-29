Митрополит Иларион: Порошенко до президентства участвовал в богослужениях в храмах УПЦ МП
- РИА Новости
«У нас есть фотография, где президент Пётр Порошенко, ещё не будучи президентом, принимает участие в богослужении: он облачён в стихарь, и это богослужение — в канонической церкви Московского патриархата, это Ионинский монастырь», — цитирует его РИА Новости.
Ранее константинопольский патриарх Варфоломей сообщил, что в скором времени УПЦ Киевского патриархата получит автокефалию.
В свою очередь, митрополит Иларион заявил, что РПЦ может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ КП будет дарована автокефалия.