Националисты захватили православный храм на западе Украины

Члены экстремистской организации «Правый сектор»* захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на западе Украины и ранили двух прихожан.

Об этом сообщается на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 13:00 радикалы из «Правого сектора» в посёлке Богородчаны Ивано-Франковской области захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви», — указывается в заявлении.

Отмечается, что националисты силой взломали двери, разбили окна и, проникнув в здание, избили верующих.

«Один из мужчин получил сотрясение мозга, ещё одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар», — добавили в УПЦ.

Уточняется, что радикалы совершили рейдерский захват здания, сменив замки на дверях храма.

Ранее митрополит Иларион в интервью программе Worlds Apart на RT рассказал, что предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалии может привести к тому, что раскольники начнут захватывать монастыри и храмы, что в итоге приведёт к кровопролитию.

Нападения на храмы и церкви УПЦ МП в последнее время фиксируются всё чаще на территории всей Украины. Так, например, 16 апреля неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области, это произошло всего лишь через 10 дней после того, как в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери.

Помимо поджогов религиозных зданий, которые постоянно происходят в стране, различные злоумышленники совершают и другие преступные деяния в отношении членов УПЦ МП и собственности патриархата. В частности, в январе неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области, а также устроили в Одессе ряд провокаций.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).