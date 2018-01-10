В Одесской области ограбили храм УПЦ Московского патриархата
Как отмечается, инцидент произошёл в ночь на 10 января.
«Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить всё в храме и алтаре. В частности, кощунники сломали алтарные двери и, уходя, засыпали всё помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме», — говорится в сообщении.
Полиция начала следственные действия.
Как отметили в епархии, ни одно из 19 ограблений или осквернений храмов, произошедших в 2017 году, не было раскрыто.
Ранее сообщалось, что в Одессе радикалы устроили провокации в храмах УПЦ МП.