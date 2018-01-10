В Одессе радикалы устроили провокации в храмах УПЦ Московского патриархата

В Одессе радикалы устроили провокации в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила Одесская епархия УПЦ.

«Группа примерно из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главной целью радикалов была фиксация провокации на видео.

Усилиями прихожан злоумышленников удалось выдворить из храма.

Ранее в украинской радикальной националистической организации С14 заявили, что намерены продолжать акции, направленные против УПЦ МП.

8 января радикалы из C14 заблокировали Киево-Печерскую лавру.