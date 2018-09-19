ООН: на Украине возбудили дела лишь по двум из шести нападений на храмы

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что с мая по август на Украине было совершено шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), но полиция возбудила лишь два уголовных дела.
ООН: на Украине возбудили дела лишь по двум из шести нападений на храмы
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе наблюдателей, охватывающий период — с 16 мая по 15 августа 2018 года.

«В течение отчётного периода УВКПЧ задокументировало шесть нападений на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата... Полиция открыла уголовные производства по двум из этих инцидентов», — указывается в документе.

Нападения на храмы и церкви УПЦ МП в последнее время фиксируются всё чаще на территории всей Украины. Так, например, 16 апреля неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области, это произошло всего лишь через 10 дней после того, как в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери.

Помимо поджогов религиозных зданий, которые постоянно происходят в стране, различные злоумышленники совершают и другие преступные деяния в отношении членов УПЧ МП и собственности патриархата. В частности, в январе неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области, а также устроили в Одессе ряд провокаций.

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