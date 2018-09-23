Патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ КП в скором времени получит автокефалию
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
Видеозапись выступления патриарха в Стамбуле опубликована на странице патриархии в социальной сети Facebook.
«Сейчас настал черёд Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это её право», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предоставление автокефалии УПЦ КП вышло на «финишную прямую».
Митрополит Иларион рассказал RT, к чему может привести предоставление УПЦ КП автокефалии.