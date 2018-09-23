Патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ КП в скором времени получит автокефалию

Короткая ссылка
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию.
Патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ КП в скором времени получит автокефалию
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Видеозапись выступления патриарха в Стамбуле опубликована на странице патриархии в социальной сети Facebook.

«Сейчас настал черёд Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это её право», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предоставление автокефалии УПЦ КП вышло на «финишную прямую».

Митрополит Иларион рассказал RT, к чему может привести предоставление УПЦ КП автокефалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить