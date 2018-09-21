Азаров прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что тема возможного церковного раскола на Украине и предоставления автокефалии Украинской православной церкви «начала выходить на повестку» с момента «оранжевой революции» 2004 года.

«Эту проблему Ющенко (экс-президент Украины Виктор Ющенко. — RT) поднимал на своих встречах с Константинопольским патриархом. Но в то время в стране существовала мощнейшая оппозиция Ющенко», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Азаров отметил, что «раскол» произошёл в стране не по вине канонической Украинской православной церкви. 

«Она, может, и не называется автокефальной, но фактически и так была независимой — все вопросы решает Священный Синод. Московский патриархат не влияет на решение кадровых и финансовых вопросов», — подчеркнул экс-премьер Украины.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата вышло на «финишную прямую».

Митрополит Иларион рассказал RT, к чему может привести предоставление УПЦ автокефалии.

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