Митрополит Кифирский призвал патриарха Варфоломея предотвратить раскол православия

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия. Он призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.

Как отмечает РИА Новости, Кифирская и Антикифирская митрополия входит в Элладскую православную церковь.

«Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения патриархата России со вселенским патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей святой православной церкви», — отмечается в заявлении.

По его словам, действия константинопольского патриархата продиктованы личными причинами.

«Раскольники, как известно, не являются церковью, и общение с ними запрещено божественными и святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими соборами. К чему тогда это упорство и настойчивость вселенского патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной церкви? Для провокации расколов и разделений в единой всеобщей и апостольской Церкви Христа?» — говорится в заявлении.

14 сентября стало известно, что синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея. Данное решение было принято после того, как экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.

Священный cинод РПЦ выразил протест из-за решения Константинополя назначить двух экзархов на Украине, где действует каноническая Украинская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата.

В Украинской православной церки Московского патриархата заявили, что ответственность за возможные последствия решения о назначении экзархов на Украине будет возложена на патриарха Константинопольского.