В Раде попросили рассмотреть вопрос об автокефалии после президентских выборов
- РИА Новости
Об этом информирует «Обозреватель» со ссылкой на обращение депутатов.
По мнению авторов обращения, вопрос об автокефалии может быть использован в политических целях перед выборами на Украине.
«Для этого предлагаем провести после окончания главного политического события на Украине 2019 года — президентских выборов — всеправославное совещание под вашей эгидой с участием всех сторон, в том числе и украинских епископов, служащих вашей церкви, которых вы назначили экзархами», — указано в обращении.
Также депутаты предложили на всеправославном совещании выработать правильный подход с Московским патриархатом.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о «финишной прямой» в вопросе предоставления автокефалии.