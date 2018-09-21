В Раде попросили рассмотреть вопрос об автокефалии после президентских выборов

Группа депутатов Верховной рады Украины призвала константинопольского патриарха Варфоломея перенести рассмотрение вопроса о предоставлении украинской церкви автокефалии на 2019 год, после того, как пройдут президентские выборы в стране.

Об этом информирует «Обозреватель» со ссылкой на обращение депутатов.

По мнению авторов обращения, вопрос об автокефалии может быть использован в политических целях перед выборами на Украине.

«Для этого предлагаем провести после окончания главного политического события на Украине 2019 года — президентских выборов — всеправославное совещание под вашей эгидой с участием всех сторон, в том числе и украинских епископов, служащих вашей церкви, которых вы назначили экзархами», — указано в обращении.

Также депутаты предложили на всеправославном совещании выработать правильный подход с Московским патриархатом.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о «финишной прямой» в вопросе предоставления автокефалии.