Митрополит Иларион исключил возможность изоляции русской церкви
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- РИА Новости
«Русской церкви не нужно бояться изоляции. Если Константинополь продолжит свои антиканонические действия, то он сам поставит себя вне канонического пространства, вне того понимания церковного устроения, которое отличает Православную церковь», — отметил он.
Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени УПЦ КП получит автокефалию.
Также митрополит Иларион заявил, что РПЦ может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ КП будет дарована автокефалия.