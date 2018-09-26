Порошенко назвал Украину крупнейшей православной страной Европы

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Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке заявил, что Украина является крупнейшей православной страной Европы.
Порошенко назвал Украину крупнейшей православной страной Европы
  • Reuters

«Это наша задача — защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы самая большая православная страна Европы», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он выразил уверенность в том, что «церковь должна быть одна — украинская».

По словам Порошенко, украинцы ждали предоставления автокефалии «не четыре года и не 100, а 300 лет».

Ранее константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени УПЦ Киевского патриархата получит автокефалию.

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