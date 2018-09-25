«Прямой вызов Онуфрию»: почему глава УПЦ МП отказался от встречи с константинопольскими экзархами

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался от встречи с экзархами константинопольского патриарха Варфоломея. Как отметил глава пресс-службы УПЦ Московского патриархата Василий Анисимов, священнослужители, которые занялись подготовкой автокефалии Украины, не попросили благословения на работу, как того требуют правила. Эксперты считают, что действия Варфоломея и Киева могут привести к религиозной войне и изъятию монастырей и храмов УПЦ, находящихся в государственной собственности.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался от встречи с экзархами — представителями Константинопольского патриархата, в задачи которых входит решение вопросов по обеспечению автокефалии УПЦ, — из-за нарушения ими канонов. Об этом заявил глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов.

«Епископ Киева есть один законный, всеми признанный — это блаженнейший митрополит Онуфрий. По церковным правилам, все приезжающие в другой город священнослужители должны знать его епископа. Приезжающие сюда должны вначале взять у него благословение на работу здесь, а потом только уже заниматься своим делом. Этого сделано не было», — сказал он РИА Новости.

Анисимов напомнил, что Онуфрий строго следует церковным канонам, и, как только константинопольский патриарх Варфоломей назначил экзархов, он отказался с ними встречаться.

Ранее митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, занимающий должность управделами УПЦ, рассказал об отказе Онуфрия встречаться с представителями Варфоломея.

«Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли на Украину с определённым заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому, когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать», — пояснил он.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух своих представителей (экзархов), архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

23 сентября Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию «через недолгое время».

«Сейчас настал черёд Украины, которая получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет потому, что это её право», — цитирует его РИА Новости.

УПЦ Киевского патриархата была основана в 1992 году. За предоставление УПЦ Киевского патриархата автокефалии неоднократно выступал президент Украины Пётр Порошенко. Так, 17 сентября он заявил, что в этом вопросе страна вышла на «финишную прямую». При этом Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая в своём распоряжении большее количество приходов и общин, не поддерживает идею автокефалии.

«Имущество будет изыматься»

Юридически Украина — государство светское, однако на деле власть постоянно вмешивается в церковные вопросы, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В беседе с RT он напомнил, что недавно начался процесс описи имущества УПЦ Московского патриархата.

«Несомненно это делается к тому, что с помощью других государственных органов и праворадикалов всё это имущество будет изыматься. Это храмовые комплексы, земля, с ними связанная, банковские счета. Что касается автокефалии, то вопрос сложный. Сама Украинская православная церковь никогда не просила автокефалии, общаться с ними (экзархами. — RT) Онуфрий справедливо не желает. Предоставлять автокефалию какой-то из раскольнических группировок Константинополь, скорее всего, не будет», — сказал он.

Безпалько предположил, что Варфоломей, скорее всего, будет создавать новую структуру на Украине, в которую будет «пытаться «втащить» епископов, клириков и мирян». В то же время на УПЦ Московского патриархата, по мнению эксперта, будет оказываться давление со стороны украинского государства и международных институтов, чтобы церковь вступила в эту новую структуру.

В то же время Безпалько подчеркнул, что Онуфрий не раз демонстрировал способность противостоять давлению.

«Хотелось бы выразить уважение мужеству митрополита Онуфрия, который и раньше совершал опасные для нынешней Украины поступки. Он отказался встать и почтить героев АТО. Сейчас он отказался от встречи с экзархами, которых откровенно поддерживает украинская власть и власть коллективного Запада», — сказал он.

Впрочем, и сам константинопольский патриарх Варфоломей оказался в трудной ситуации, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В беседе с RT он напомнил, что статус автокефалии даётся по просьбе поместной церкви, однако УПЦ МП, единственная каноническая, по этому поводу не обращалась.

«Там есть либо Украинская православная церковь Московского патриархата, которая его ни о чём не просила, либо никем не признанные раскольники, которых он сам пока не признал. Следовательно, ему предоставлять автокефалию некому, кроме Петра Алексеевича Порошенко. Пётр Алексеевич Порошенко — не церковь», — указал он.

Ищенко подчеркнул, что, скорее всего, на Украине следует ожидать насилия из-за религиозного вопроса. «Варфоломей предпринял для этого необходимые политические шаги, а Порошенко тоже вроде отступать не собирается», — считает эксперт.

«Действия Порошенко и Варфоломея чреваты религиозной войной на Украине. Фактически попытка изъятия монастырей и храмов в массовом порядке приведёт к массовым столкновениям верующих православных и якобы создающих поместную церковь. И кстати, большое количество храмов на Украине входят не в церковную, а в государственную собственность, то есть передать их от одной конфессии другой даже юридически не составит большого труда», — добавил он.

В свою очередь, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий защищается от действий Константинополя, считает Ищенко.

«На него напали, он защищается. Это же не он отправил экзархов на каноническую территорию Константинопольского патриархата... Действия Константинополя — это прямой вызов Онуфрию», — заключил эксперт.

«Мы не закрываем дверь»

Стоит отметить, что РПЦ уже с 14 сентября прекратила участие в тех структурах, где председательствует константинопольский патриарх, и приостановила совместное сослужение с его иерархами. Такое решение принял Священный синод Русской православной церкви из-за намерения Варфоломея предоставить Украине автокефалию. Кроме того, в РПЦ приостановили и поминовение константинопольского патриарха на богослужениях.

В интервью программе Worlds Apart на RT председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что предоставление автокефалии Киеву — это политический проект.

«Он инициирован текущим украинским руководством, которое хочет объединить четыре церкви — каноническую Украинскую православную церковь, две группы раскольников, а также Украинскую греко-католическую церковь, которая входит в юрисдикцию Папы Римского», — отмечал Иларион.

В то же время он отметил, что прекращение отношений с Константинополем не приведёт к разрыву связей с другими церквями.

«Есть примеры, когда две церкви не находятся в единстве друг с другом, но другие церкви поддерживают отношения с каждой из них. Скорее всего, именно такой сценарий нас и ожидает. С канонической точки зрения иного выхода у нас просто нет. Мы не сможем смириться с подобными действиями со стороны Константинополя, нам придётся пойти на такие меры, о чём мы уже не раз предупреждали патриарха Варфоломея», — подчеркнул Иларион.