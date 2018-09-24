Митрополит Киевский и всея Украины отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.

Об этом в интервью украинским «Вестям» заявил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, занимающий должность управделами Украинской православной церкви.

«Те представители Константинопольского патриархата, которые прибыли на Украину с определённым заданием, по нашему мнению, находятся здесь и действуют антиканонично. Поэтому, когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать», — сказал Антоний.

Ранее константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию.