«Насилие не пресечено властями»: к каким последствиям могут привести захваты православных храмов на Украине

Радикалы из «Правого сектора»* совершили нападение на Свято-Троицкий храм в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ. Экстремисты захватили здания митрополичьих палат, взломали двери, разбили окна и устроили драку с прихожанами. Всего с 2014 года на Украине было захвачено более 50 храмов. В РПЦ заявили, что атаки на православную церковь и инциденты с отчуждением имущества участятся, если Константинопольский патриархат предоставит автокефалию раскольнической церкви на Украине. По мнению экспертов, ситуацию обостряет неприкрытое вмешательство США.

В Ивано-Франковской области члены радикального движения «Правый сектор» атаковали Свято-Троицкий храм. Об этом сообщается на портале Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ. Молодые люди взломали двери, разбили окна и напали на верующих. От рейдеров пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар.

«Радикалы, по словам очевидцев, смогли проникнуть в помещение через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись, они устроили драку с прихожанами, которые находилась внутри. В результате один из мужчин получил сотрясение мозга, ещё одному сломали руку. От рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар — ему заломили руки и пинками вытолкнули на улицу», — говорится на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

Националистам удалось захватить митрополичьи палаты. Местные жители пытались оказать сопротивление, но «праворадикалы вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможными».

Подвергшийся нападению Свято-Троицкий храм в Ивано-Франковской области

© church.ua

Это далеко не первый случай захвата православного храма на Украине. С 2014 года раскольники и радикалы отобрали около 50 объектов собственности, расположенных в преимущественно западных регионах страны.

В середине сентября 2018 года епископ УПЦ Виктор Барышевский выступил на заседании ОБСЕ по человеческому измерению. Он обратил внимание делегатов на участившиеся случаи дискриминации и противоправных действий со стороны радикалов и украинских властей. По его словам, церковные вопросы на Украине «стали частью геополитики».

«Очевидно, что церковно-государственные отношения должны коррелировать с современными формами организации власти и общества, а это требует прежде всего соблюдения прав человека и исполнение законов. Однако, как мы видим, этого не происходит в реальной жизни. С болью вынуждены говорить, что сейчас оказывается мощное давление на наших верующих, право вероисповедания в составе Украинской православной церкви уже не является свободным», — констатировал Барышевский.

«Вторжение на каноническую территорию»

Нынешнее нападение произошло на фоне вероятного предоставления автокефалии УПЦ «Киевского патриархата». Этой компетенцией обладает Константинопольский патриархат (Стамбул). В стране существует только одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой организацией в составе Московского патриархата.

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31 августа в турецкой столице патриарх Московский и всей Руси Кирилл встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем. Однако, судя по развивавшимся в сентябре событиям, главам церквей не удалось найти общих подходов по поводу статуса раскольнической церкви на Украине.

7 сентября Варфоломей назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». В украинскую столицу отправились архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Илларион Эдмонтонский из Канады. 23 сентября Варфоломей пообещал «через недолгое время» предоставить автокефалию УПЦ «КП».

Поведение Вселенского патриархата в Русской и Украинской православных церквях расценили как «вторжение на каноническую территорию». Председатель синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что РПЦ не намерена признавать автокефалию и готова «разорвать общение» с Вселенским патриархатом.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами, которых отправил Варфоломей. 25 сентября Синод Украинской православной церкви потребовал от Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела организации и отозвать из Киева Даниила Памфилийского и Илариона Эдмонтонского.

«Позитивных перспектив не видно»

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с RT назвал нападение на храм в Ивано-Франковской области следствием политики Константинопольского патриархата. Он прогнозирует, что с предоставлением автокефалии раскольнической церкви на Украине количество атак на православные храмы возрастёт.

«Сегодняшний случай стал очередным нарушением логики церковной жизни и законов, существующих на Украине… Вопрос автокефалии как раз подогревает эти радикальные настроения. На Украине есть каноническая церковь, и она ни о какой автокефалии не просила... Ситуация, которая сегодня развивается в связи с действиями Константинопольского патриархата, только усугубляется», — пояснил Легойда.

Аналогичной точки зрения придерживается пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков. В комментарии RT он заявил, что участившиеся случаи нападения на храмы свидетельствуют о бесправии, воцарившемся на Украине.

«Насилие, которое сейчас применяется к каноническим общинам на Украине, свидетельствует о том, что процесс получения автокефалии развяжет руки всем тем неадекватным преступникам, действия которых до сих пор не пресечены властями», — сказал Волков.

Он призвал представителей Вселенского патриархата, «которые ратуют за предоставление автокефалии», обратить внимание на произвол радикалов и властей Украины. По словам Волкова, вопрос о собственности не является первоочередным, но храмы, в которых совершают богослужения, «действительно рискуют быть отнятыми».

«Однако мы вряд ли дождёмся реакции Вселенского патриархата на происходящее. В первую очередь процесс, который сейчас запускается со стороны Константинополя, будет происходить именно на фоне таких событий. И это, к сожалению, только начало. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, но позитивных перспектив пока не видно», — констатировал Волков.

«Расколоть мировое православие»

Автокефалия раскольнической церкви активно поддерживается внешними силами, отметил в беседе с RT и. о. настоятеля храма Живоначальной Троицы, специалист по истории православной церкви Ростилав Ярёма.

25 сентября Госдепартамент Соединённых Штатов открыто поддержал процесс автокефалии под предлогом защиты принципов «свободы вероисповедания» и «права управлять своей религией».

В заявлении ведомства подчёркивается, что Украина «прокладывает свой собственный путь и принимает свои собственные решения».

«США уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей проводить автокефалию в соответствии со своими убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной терпимости и межконфессионального диалога», — говорится в сообщении Госдепа.

Сторонники «Правого сектора»

РИА Новости

© Александр Максименко

12 сентября Украину посетил посол по вопросам религиозных свобод Сэм Браунбэк. На встрече с главой Верховной Рады Андреем Парубием он заявил, что Вашингтон поддержит автокефалию раскольнической церкви. При этом дипломат подчеркнул, что США якобы не влияют на процесс принятия решения Вселенским патриархатом.

«Главная задача Соединённых Штатов — расколоть мировое православие, посеять смена раздора между верующими. С геополитической точки зрения США — главный выгодоприобретатель от нападений на храмы УПЦ и от предоставления раскольникам автокефалии», — отметил Ярёма.

Как полагает собеседник RT, Варфоломей не искал компромисс с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием. Священнослужитель ожидает, что всеправославный собор, за проведение которого выступает РПЦ, даст адекватную оценку» деятельности Вселенского патриарха.

«Есть мнение, что автокефалия приведёт к новой гражданской войне на Украине. Конечно, сложно предсказать, как будет развиваться ситуация. Но то, что происходит сейчас, вынуждает верующих брать в руки палки и самостоятельно защищать храмы. Это означает, что столкновений не избежать, и эта кровь будет на совести тех, кто продвигает идею автокефалии», — подчеркнул Ярёма.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).