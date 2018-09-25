Русская зарубежная церковь приостановила служение с иерархами Константинополя

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Русская православная церковь за рубежом приостановила совместное служение с архиереями Константинопольского патриархата.
Русская зарубежная церковь приостановила служение с иерархами Константинополя
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  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение Архиерейского синода РПЦЗ.

«Приостановить сослужение на архиерейском уровне с Константинопольской православной церковью и участие Русской зарубежной церкви в работе епископских ассамблей, о чём издать циркулярный указ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании в Лондоне архиепископ Чикагский и Средне-Американский Пётр рассказал о встрече с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. 

Во время неё, как подчёркивает агентство, патриарх выразил удивление относительно решения Константинопольского патриархата направить на Украину экзархов.

Ранее стало известно, что синод РПЦ решил прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея.

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