УПЦ призвала Константинополь не вмешиваться во внутренние дела церкви

Священный синод Украинской православной церкви призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ.

Как сообщается на сайте УПЦ, Варфоломея также призвали не нарушать каноническую территорию церкви.

Кроме того, епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата.

Отмечается, что данные заявления сделаны по итогам состоявшегося в Киево-Печерской лавре заседания синода.

Ранее Русская зарубежная церковь приостановила служение с иерархами Константинополя.