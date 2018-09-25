УПЦ призвала Константинополь не вмешиваться во внутренние дела церкви
- РИА Новости
Как сообщается на сайте УПЦ, Варфоломея также призвали не нарушать каноническую территорию церкви.
Кроме того, епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата.
Отмечается, что данные заявления сделаны по итогам состоявшегося в Киево-Печерской лавре заседания синода.
Ранее Русская зарубежная церковь приостановила служение с иерархами Константинополя.