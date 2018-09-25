УПЦ призвала Константинополь не вмешиваться во внутренние дела церкви

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Священный синод Украинской православной церкви призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ.
УПЦ призвала Константинополь не вмешиваться во внутренние дела церкви
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте УПЦ, Варфоломея также призвали не нарушать каноническую территорию церкви.

Кроме того, епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата.

Отмечается, что данные заявления сделаны по итогам состоявшегося в Киево-Печерской лавре заседания синода.

Ранее Русская зарубежная церковь приостановила служение с иерархами Константинополя.

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