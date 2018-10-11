Митрополит Иларион надеется на отсутствие поспешных решений по автокефалии для Украины
- РИА Новости
«В эти минуты, насколько известно, проходит заседание Священного синода Константинопольского патриархата, мы не ожидаем каких-то скоропалительных решений. Надеемся, что таких решений не будет вообще», — цитирует митрополита РИА Новости.
Он отметил, что патриарх Варфоломей анонсировал предоставление автокефалии украинской церкви, однако она «автокефалию не просила».
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ситуация с церковью на Украине несёт в себе угрозу для национального единства страны.