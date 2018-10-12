В РПЦ назвали решение Константинополя канонически ничтожным

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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с RT прокомментировал решения Константинопольского патриархата относительно Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В РПЦ назвали решение Константинополя канонически ничтожным
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«Принятые вчера в Стамбуле Константинопольским патриархатом решения являются канонически ничтожными, поскольку у Константинополя нет канонического права принимать решения по церковной ситуации на Украине», — сказал он.

При этом Легойда добавил, что в Русской православной церкви расценивают данное решение Константинополя как «грубое неканоническое действие», которое направлено на подрыв канонических основ устроения православия.

Оценка действиям Константинополя будет дана на заседании священного синода РПЦ, которое пройдёт в понедельник, 15 октября, в Минске.

Ранее сообщалось, что синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. 

Позднее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии принято.

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