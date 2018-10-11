«Легализация раскола»: Константинополь снял анафему с глав непризнанных украинских церквей

Синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария. Между тем представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — единственной канонической церкви на Украине — считают, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права снимать анафему. Такой же позиции придерживается и Русская православная церковь (РПЦ), которая 15 октября выступит с официальным заявлением.

Синод Константинопольского патриархата снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух непризнанных церквей на Украине — патриарха УПЦ КП Филарета и Макария из УАПЦ. Об этом заявил представитель Константинополя.

«Заслушали апелляцию Филарета Денисенко и Макария. Принято решение, что в своё время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они были возвращены в каноническое поле», — сказал он.

Представитель Константинопольской патриархии подчеркнул, что процесс предоставления украинской церкви автокефалии будет продолжен. «Вселенский патриарх, как первый среди равных, хочет вернуть своё каноническое право и вернуть церковь в ведение Константинополя… мы продолжаем процесс предоставления Украине томоса (указа о предоставлении автономии, или автокефалии, церкви. — RT)», — добавил он.

Напомним, что Филарет был отлучён от церкви в 1997 году, когда при поддержке украинских властей со своими сторонниками создал УПЦ КП. Между тем, как напомнили в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, Макария анафеме не предавали.

«Надо понять, что это за решение такое смешное. Ведь чтобы апелляцию получить... человека (Филарета. — RT) при царе Горохе запретили, он должен был сразу обратиться, а он через 20 лет обращается, причём письменно. А второй (Макарий. — RT) под анафемой точно не был, а все рассказывают, что с них снята анафема», — сказал глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

В УПЦ МП убеждены, что Константинопольский патриарх Варфоломей должен быть сам предан анафеме, так как признал раскольников.

«Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату: каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — цитирует ТАСС архиепископа УПЦ МП Климента.

При этом Филарет уже заявил о намерении объединить свою церковь с автокефальной и УПЦ Московского патриархата. Для этих целей он планирует созвать Архиерейский собор.

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«Процесс объединения будет быстрым. Я планирую созвать в ближайшее время Архиерейский собор, где будут представители Киевского патриархата, автокефальной церкви с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата. Это будет объединяющий собор, который изберёт уже совместного патриарха», — сказал он.

Филарет подчеркнул, что после объединения церквей последует предоставление томоса, то есть независимости, для украинской православной церкви.

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что решение об объединении трёх церквей и о предоставлении получившейся структуре независимости уже было принято.

«Украина имеет положительное решение Вселенского патриарха и Синода о единой местной православной церкви! То, о чём мечтали поколения украинцев и молились современники, — это наконец произошло: Украина получила томос», — написал он в своём Twitter.

Україна має позитивне рішення Вселенського Патріарха і Синоду про Єдину Помісну Православну Церкву!



Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники – нарешті сталося: Україна отримала Автокефалію.



Це – перемога України, наша спільна перемога! pic.twitter.com/2wwU600xY1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 октября 2018 г.

Однако УПЦ МП не будет объединяться с Киевским патриархатом и автокефальной церковью, заявил архиепископ Климент.

«Украинская православная церковь точно не пойдёт на такое объединение. Не очень верю в техническое объединение Киевского патриархата со второй неканонической Украинской автокефальной церковью во главе с Макарием. Ведь Макарий категорически против, чтобы главой объединённых церквей стал Филарет, на чём тот настаивает», — приводит его слова ТАСС.

«Константинополь переходит красную черту»

Константинопольский патриархат «переходит красную черту», сняв анафемы с Филарета и Макария. Об этом заявил священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси.

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«Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия», — цитирует его ТАСС.

РПЦ даст оценку действиям Константинополя 15 октября, сообщил Владимир Легойда, председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и лицом, отлучённым от Церкви. Священный синод Русской православной церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске даст надлежащую оценку этого деяния», — написал он в своём Telegram-канале.

Русская православная церковь последовательно выступает против придания УПЦ статуса автокефальной, то есть независимой. В РПЦ подчёркивают, что единственной канонической церковью на Украине является УПЦ Московского патриархата, которая не запрашивала у Константинополя автокефалии, в то время как именно этого требует процедура. Об этом 8 октября в интервью RT заявил официальный представитель Русской православной церкви священник Александр Волков.

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«Если мы говорим о церковных канонах, то предоставление самостоятельности, в целом возникновение новой автокефальной церкви возможно только на основании согласия той материнской структуры, от которой она происходит. Таких прецедентов было в истории множество. С церковной точки зрения это (происходящее сейчас. — RT) нонсенс», — сказал он.

Волков отметил, что Константинопольский патриарх Варфоломей стремится устроить православную церковь по аналогии с католической.

«Из последних заявлений Константинопольского патриархата ясно, что у него есть стремление устройства православной церкви по модели католической, где один главенствующий — папа. У восточного христианства совсем другое церковное устройство: у каждой поместной церкви есть свой предстоятель, а эти предстоятели все вместе представляют единство и могут принимать общие решения», — пояснил он.

Поместные церкви не согласятся со стремлением Варфоломея к такому устройству, убеждён Волков.