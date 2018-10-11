Легойда: Константинополь вступил в канонические отношения с раскольниками
- Владимир Легойда
- РИА Новости
«Константинополь фактически заявляет, что он вступил в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлучённым от церкви», — цитирует его ТАСС.
По его словам, оценку решению Константинополя даст Священный синод Русской православной церкви на заседании в Минске в понедельник, 15 октября.
Ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о том, что Вселенский патриархат снял анафему с него и главы Украинской автокефальной церкви страны Макария.
В свою очередь, украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что решение о предоставлении Украине автокефалии принято.
В конце сентября сообщалось, что РПЦ прекратит общение с Константинополем в случае предоставления автокефалии Украине.