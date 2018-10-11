Волкер прокомментировал возможное предоставление автокефалии УПЦ

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге в Брюсселе прокомментировал возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Волкер прокомментировал возможное предоставление автокефалии УПЦ
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«США исходят из принципа религиозной свободы. И мы поддерживаем стремления кого бы то ни было исповедовать ту религию, которую они хотят… Я надеюсь, что не будет протестов и насилия относительно данного решения. Было бы печально видеть это», — цитирует Интерфакс-Украина дипломата.

Он подчеркнул, что на территории Украины есть много верующих людей.

«Думаю, что стремление Украины и её народа должно уважаться в соответствии со свободой вероисповедания», — добавил он.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду на отсутствие поспешных решений по автокефалии для Украины.

В российском МИД действия властей Украины в отношении УПЦ МП назвали «агрессивной кампанией»

В конце сентября сообщалось, что РПЦ прекратит общение с Константинополем в случае предоставления автокефалии Украине. 

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