В МИД России назвали действия властей Украины в отношении УПЦ МП «агрессивной кампанией»

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал ситуацию вокруг предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«В стране развёрнута агрессивная информационная кампания против УПЦ (Московского патриархата. — RT). Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений Госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине», — отметил он в интервью газете «Известия».

По мнению дипломата, подобная политика украинской стороны лишь «накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие».

Ранее стало известно, что на президента Украины Петра Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.