В МИД России назвали действия властей Украины в отношении УПЦ МП «агрессивной кампанией»

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал ситуацию вокруг предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«В стране развёрнута агрессивная информационная кампания против УПЦ (Московского патриархата. — RT). Делается это на фоне звучащих из-за океана нагловатых заявлений Госдепа США о поддержке предоставления автокефалии непризнанным церковным структурам на Украине», — отметил он в интервью газете «Известия».

По мнению дипломата, подобная политика украинской стороны лишь «накаляет ситуацию, провоцирует дальнейший раскол и насилие».

Ранее стало известно, что на президента Украины Петра Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера о создании автокефальной поместной церкви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить