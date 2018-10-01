В Раде предложили приравнять понятие «русский мир» к нацизму

В Верховной раде Украины предложили запретить в стране понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки в закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде под номером 9139, его предлагают рассмотреть представители Блока Петра Порошенко, а также некоторые внефракционные депутаты.

Агентство подчёркивает, что авторы предлагают признать «русский мир» формой «национал-социализма».

В законопроекте отмечается, что «русский мир» следует рассматривать как «российскую неоимперскую геополитическую и культурно-историческую идею».

Также депутаты предложили запретить любую пропаганду «русского мира» путём распространения информации о том, что «Российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру».

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.