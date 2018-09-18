Во Львовской области запретили публичное использование произведений на русском языке

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Об этом сообщает ZIK.

Отмечается, что данное решение поддержали 57 парламентариев при 47 необходимых.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — указывается в решении.

Уточняется, что депутаты также поручили создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься проведением систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами.

Телеканал также добавил, что исполнительный аппарат областного совета намерен вместе с этим разработать обращение к Верховной раде о необходимости внести изменения в законодательную базу Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

Ранее сообщалось, что на Украине городской совет Днепра рассмотрит предложение о запрете песен российских исполнителей на территории города.