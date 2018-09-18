Во Львовской области запретили публичное использование произведений на русском языке

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Депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.
Во Львовской области запретили публичное использование произведений на русском языке
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Об этом сообщает ZIK.

Отмечается, что данное решение поддержали 57 парламентариев при 47 необходимых.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — указывается в решении.

Уточняется, что депутаты также поручили создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься проведением систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами.

Телеканал также добавил, что исполнительный аппарат областного совета намерен вместе с этим разработать обращение к Верховной раде о необходимости внести изменения в законодательную базу Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

Ранее сообщалось, что на Украине городской совет Днепра рассмотрит предложение о запрете песен российских исполнителей на территории города.

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